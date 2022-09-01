Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alacak
KAMU HABERLERİ 01.09.2022, 21:50
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu (KPSSP93) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
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