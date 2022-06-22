Erzincan Belediyesi'nden satılık daire, dükkan ve düğün salonları
KAMU HABERLERİ 22.06.2022, 20:19
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Erzincan Belediyesi mülkiyetindeki 316 gayrimenkul, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) ve 45. maddeleri uyarınca ihaleyle satılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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