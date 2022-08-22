Erciyes Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda 63 Öğretim Üyesi alacak. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ