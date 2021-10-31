Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın turizm geliri
Türkiye'de 23 bin 948 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 23 bin 948 kişinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı...
İstanbul Havalimanı 3 yılda 103,5 milyon yolcuyu ağırladı
İstanbul Havalimanı 3 yılda 103,5...
e-Devlet Kapısı'nda 2022 hedefi 60 milyon kayıtlı kullanıcı
e-Devlet Kapısı'nda 2022 hedefi 60...

Erciyes Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Erciyes Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.