Erciyes'te günü birlik tesis alanı satışa çıkarıldı
KAMU HABERLERİ 11.03.2022, 22:01
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erciyes mahallesinde bulunan günü birlik tesis alanını ihaleyle satacak.
İhale 22 Mart 2022 Salı günü saat 14.00’te Belediye Encümen Salonu'nda yapılacak. İhale şartnamesi ve ekleri Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
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