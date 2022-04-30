Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 30 Destek Personeli, 5 Teknisyen ve 20 Büro Personeli alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ