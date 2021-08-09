Emet Belediyesinden kiralık otel

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Emet Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan oteli 20 yıllığına kiraya veriyor. Hamam Mahallesinde bulunan 89 bin 972 metrekare arazi üzerinde kurulu 196 yataklı otelde; yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, aquapark olarak kullanılan havuz, 36 adet apart daire, yeşil kaplıcalar hamamı ve 8 adet özel banyo, 2 adet cafe, 1 adet kafeterya ve yanında 4 adet dükkan, halı saha, basketbol, voleybol ve tenis kortu, açık çay bahçesi, çim saha ile açık termal sulu havuz bulunuyor. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ