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Elektrik üretim santrali satışa sunuldu

Elektrik üretim santrali satışa sunuldu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elektrik üretim santrali ihaleyle satışa sunuldu.  Nilüfer İlçesi Minareli Çavuş Mahallesi'nde bulunan 30 bin 521 m² alan üzerinde kurulu 486 MW kurulu güce sahip elektrik üretim santralinde, 3 ayrı kombine çevrim (toplam 8 gaz türbini ve jeneratörleri, 8 atık ısı kazanı, 3 buhar türbini, jeneratörü, konderseri ve soğutma kuleleri), 2 katlı şalt binası, deminarelize su işleme tesisi, tesis ana kontrol odası, trafo ve soğutma üniteleri, 6 katlı idari bina, yemekhane, güvenlik kulübesi ve lojistik binaları, işçi soyunma kabinleri ve banyoları ile müştemilatlar ve çevre istinat duvarları bulunuyor. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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