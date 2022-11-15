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Elazığ Merkezde 170 m² kerpiç ev ve arsası mahkemeden satılacak

KAMU HABERLERİ 15.11.2022, 21:46
Elazığ Merkezde 170 m² kerpiç ev ve arsası mahkemeden satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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