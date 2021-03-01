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Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde 115 adet konut satışa sunuluyor

Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde 115 adet konut satışa sunuluyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde 115 konut satışa çıkarılıyor.Başvurular tüm T. Halk Bankası A.Ş. Şubeleri ve E-Devlet üzerinden yapılabilir. 188 bin 916 TL ile 349 bin 818 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılan konutlarla ilgili   Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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