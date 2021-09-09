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Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş. 10 şoför istihdam edecek

Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş. 10 şoför istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş., Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 3 ay süre ile şehir içi ulaşım aracı kullanabilecek 10 şoför istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
 

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