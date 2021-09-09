Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş., Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 3 ay süre ile şehir içi ulaşım aracı kullanabilecek 10 şoför istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş. 10 şoför istihdam edecek
09 Eylül 2021 Perşembe 20:47
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş., Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 3 ay süre ile şehir içi ulaşım aracı kullanabilecek 10 şoför istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ