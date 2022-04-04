Eğitim Müfettiş Yardımcısı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, il milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edilmek ve Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yarışma sınavı yoluyla 750 ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ