Ege Üniversitesi 63 Öğretim Üyesi alıyor

KAMU HABERLERİ 20.08.2022, 13:46
Ege Üniversitesi 63 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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