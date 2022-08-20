Ege Üniversitesi 63 Öğretim Üyesi alıyor
KAMU HABERLERİ 20.08.2022, 13:46
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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|Takımlar
|O
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|1. Adana Demirspor
|2
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|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Galatasaray
|3
|6
|4. Fenerbahçe
|2
|4
|5. Başakşehir
|2
|4
|6. Alanyaspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|2
|4
|8. Gaziantep FK
|2
|4
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Antalyaspor
|2
|3
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Ümraniye
|3
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Gençlerbirliği
|2
|4
|2. Bodrumspor
|1
|3
|3. Samsunspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Boluspor
|2
|3
|7. Altınordu
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|7
|2. M.City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Brentford
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
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|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Liverpool
|2
|2
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|2
|2
|14. Leicester City
|2
|1
|15. Wolverhampton Wanderers
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|1
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|1
|17. Southampton
|2
|1
|18. Everton
|2
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Rayo Vallecano
|2
|4
|2. Atletico Madrid
|1
|3
|3. Real Betis
|1
|3
|4. Villarreal
|1
|3
|5. Osasuna
|1
|3
|6. Real Madrid
|1
|3
|7. Real Sociedad
|1
|3
|8. Valencia
|1
|3
|9. Celta Vigo
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Barcelona
|1
|1
|12. Mallorca
|1
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Espanyol
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Cadiz
|1
|0
|18. Girona
|1
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0