Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden iş yeri kiralama ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü 18 adet gayrimenkulü aylık muhammen bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre sözleşme tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar kiraya verecek. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TUİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacak. Ayrıntılsr için TIKLAYINIZ