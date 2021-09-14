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Edirne Milli Emlak Müdürlüğünden araç ve taşınmaz satışı

Edirne Milli Emlak Müdürlüğünden araç ve taşınmaz satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Edirne Milli Emlak Müdürlüğü, taşınır ve taşınmaz satışı için ihale gerçekleştirilecek. 
Toplam 47 adet taşıt (çekici, dorse, kamyon çekici, kamyon römorku, otomobil, kamyonet vb.) ile Alipaşa Mahallesinde bulunan 240 m² alanlı evin satış ihalesi 28-29 ve 30 Eylül 2021 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecek.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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