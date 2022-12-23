Edirne Merkez'de 2+1 daire mahkemeden satılacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Satışa elektronik ortamda teklif verme ile başlanacaktır. Elektronik ortamda teklif verme birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonuna kadar e-satis.uyap.gov.tr adresinden teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ