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Edirne Meriç' de 423 m² alanlı avlulu kargir ev icradan satılacak

KAMU HABERLERİ 04.10.2022, 12:04
Edirne Meriç' de 423 m² alanlı avlulu kargir ev icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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