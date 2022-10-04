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Edirne Havsa' da 13.600 m² tarla mahkemeden satılacak ( çoklu satış )

KAMU HABERLERİ 04.10.2022, 12:02
Edirne Havsa' da 13.600 m² tarla mahkemeden satılacak ( çoklu satış )

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, 2354 parsel sayılı taşınmaz sulu tarım arazi olup diğer tüm taşınmazlar makineli tarıma elverişli kuru tarım arazisidir.

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