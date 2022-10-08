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Edirne Enez'de 5.443 m² arsa mahkemeden satılacak (çoklu satış)

KAMU HABERLERİ 08.10.2022, 19:53
Edirne Enez'de 5.443 m² arsa mahkemeden satılacak (çoklu satış)

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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