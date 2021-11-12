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Edirne'de kamu konutu satışı

Edirne'de kamu konutu satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Edirne'de 114 kamu konutu ihaleyle satışa sunuluyor. Konut satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 24-25-26 ve 29 Kasım 2021 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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