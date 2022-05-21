Düzce Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 21.05.2022, 21:41
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden temin edilebilir.
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