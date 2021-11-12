Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Düzce Merkez'de bulunan sanayi alanı nitelikli 3 adet arsa ihaleyle satılacak. Hazine arsalarının satış ihalesi 1 Aralık 2021 tarihinde Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Müdürlük makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacak.İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğü Merkez ilçe servislerinde ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Düzce'de sanayi arsaları satılacak
12 Kasım 2021 Cuma 21:18