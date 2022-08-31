Düzce'de özel halk otobüsü hatları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Düzce Belediyesi mücavir alan sınırları içinde bulunan Yeşilçam - Muncurlu - Gümüşpınar - Musababa - Hacıaliler - Altınpınar köyleri güzergahında Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelik'te belirtilen hükümlere göre rotasyonlu olarak çalıştırılmak üzere, asgari özellikleri teknik şartnamede belirtilen 10 adet özel halk otobüsüne 4 Eylül 2030 tarihine kadar çalışma hakkı verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ