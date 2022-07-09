Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 (bir) adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ