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Dârülaceze Başkanlığından kiralık taşınmazlar

Dârülaceze Başkanlığından kiralık taşınmazlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Dârülaceze Başkanlığı, Kadıköy ve Şişli'de bulunan daire ve işyerlerinin kiralanması için ihaleye çıktı.  8 adet taşınmaz, 2886 sayılı yasanın 45'nci maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile satılacak. Taşınmazlar için ihale liste sırasına göre ayrı ayrı kiralama ihalesi yapılacak. İhaleye girmek isteyenlerin istenen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Şartnameler, İdareden ücretsiz temin edilebilecek.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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