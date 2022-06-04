Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Uzman Personel alacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde çalıştırılmak üzere; bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip; 4 (dört) Uzman Personel alımı yapacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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|O
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|1. Ankaragücü
|36
|70
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|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
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|36
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|58
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|36
|57
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|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
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|36
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|12. Keçiörengücü
|36
|48
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|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
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|O
|P
|1. M.City
|38
|93
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|38
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|38
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|19. Watford
|38
|23
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|38
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|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
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|3. Atletico Madrid
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|71
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