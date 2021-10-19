Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 7 adet fabrika yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Çalışan ve Üreten Gençler Programı (CUGEP) kapsamında Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Sektörel Kümelenmenin Tamamlanması Projesi kapsamında 7 Adet Tekstil Fabrikası İnşaatı yaptırılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ