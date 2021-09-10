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Diyarbakır'da konut satış ihalesi

Diyarbakır'da konut satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Diyarbakır’da Hazine'ye ait kamu konutları ihaleyle satışa çıkıyor. Diyarbakır Milli Emlak Müdürlüğü, Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe mahallesinde bulunan 53 kamu konutunu açık artırma usulüyle satacak. Konut satış ihaleleri, 21-22 Eylül 2021 Salı günü Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonunda  yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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