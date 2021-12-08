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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 Zabıta memuru alacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 Zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla 75 Zabıta Memuru alınacak. Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.diyarbakir.bel.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak başvuru formunu imzalamak üzere indirecek ve istenen belgeleri ekleyecekler. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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