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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 10 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 10 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Diyarbakır  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre aşağıda  unvanı,  sınıfı,  derecesi, adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer şartları   taşımak   kaydıyla,   belirtilen   boş   kadrolara   açıktan   atama   yoluyla   zabıta   memuru alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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