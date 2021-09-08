Diyanet İşleri Başkanlığından personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre. Diyanet İşleri Başkanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatında görevlendirilmek üzere personel alımı yapacak.

Merkez Teşkilatında Prodüktör, Kameraman, Montajcı, Ses, Ses Kayıtçısı, Yönetmen, Spiker ve Işıkçı kadrolarında 30 personel alınacak. Taşra Teşkilatındaki Yardımcı Hizmetler sınıfında görevlendirilmek üzere ise 47 hizmetli alınacak. Adaylar 13-24 Eylül 2021 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklar. Adayların ön başvurularını onaylatmak için herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ