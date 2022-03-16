Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Diyanet İşleri Başkanlığının Taşra Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 265 vaiz alımı yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ