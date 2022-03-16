Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz alacak
KAMU HABERLERİ 16.03.2022, 23:21
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Diyanet İşleri Başkanlığının Taşra Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 265 vaiz alımı yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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