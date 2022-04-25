Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 31 Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 25.04.2022, 22:45
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla 31 öğretim üyesi alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Röportaj & Söyleşi Tümü
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|32
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|54
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|41
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|32
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|32
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|32
|37
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|32
|35
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|12
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|O
|P
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|80
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|33
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|32
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|33
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|33
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|33
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|25