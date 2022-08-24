Dicle Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 54 Sözleşmeli Personel alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ