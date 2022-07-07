Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Dicle Üniversitesi Hemşire, Röntgen Teknisyeni, Eczacı, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli ve Diğer Sağlık Personeli alacak.

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