Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel alacak
KAMU HABERLERİ 07.07.2022, 20:20
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Dicle Üniversitesi Hemşire, Röntgen Teknisyeni, Eczacı, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli ve Diğer Sağlık Personeli alacak.
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