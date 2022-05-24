DHMİ Genel Müdürlüğü'nden taksi hizmeti kiralama ihalesi
KAMU HABERLERİ 24.05.2022, 21:21
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri, Çanakkale ve İzmir Adnan Menderes Havalimanlarındaki taksi hizmetlerinin kiralanması kapsamında ihale düzenleyecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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