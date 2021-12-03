Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasında bulunan ticari alanları kiraya verecek. Büfe, kafeterya, eczane, hediyelik eşya satış mahalli vb. nitelikteki taşınmazların kiralama ihalesi, 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğünce gerçekleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
DHMİ, Gaziantep Havalimanındaki ticari alanları kiraya verecek
03 Aralık 2021 Cuma 18:11