DHMİ 11 Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve 50 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 11 Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve 50 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ