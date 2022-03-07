Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Merkez ve taşra teşkilatında Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sahne üstü ve sahne gerisi hizmetlerde görev yapmak üzere 53 sözleşmeli personel alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ