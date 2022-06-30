Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 26 Avukat Alacak
KAMU HABERLERİ 30.06.2022, 17:50
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınarak 26 Avukat istihdam edilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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