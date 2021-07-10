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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 personel alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere Asistan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna Atanacak Adaylar için Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
 

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