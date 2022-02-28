Denizli İhracatçılar Birliği sınavla personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'ne sınavla 2 idari memur alınacak. Kadrolara başvurmak için Üniversitelerin 4 yıllık Fakültelerinin Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmak ve 2020-2021 yıllarına ait KPSS'den Genel Sekreterlik tarafından istenen puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak şartı aranmaktadır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ