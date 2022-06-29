Denizli'de 7 adet futbol sahası yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Spor Toto işbirliği ile 7 adet, sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptırılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ