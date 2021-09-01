Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan işyerleri ihale ile kiraya verilecek. İşyeri, park alanı, sosyal tesis, kahvehane, depo, ATM alanı vb. nitelikteki 40 adet taşınmazın kiralanmasına ilişkin ihale, 16 Eylül 2021 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No: 2 Kat: 1 adresindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Denizli Büyükşehir Belediyesinden kiralama ihalesi
01 Eylül 2021 Çarşamba 21:23