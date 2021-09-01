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Denizli Büyükşehir Belediyesinden kiralama ihalesi

Denizli Büyükşehir Belediyesinden kiralama ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan işyerleri ihale ile kiraya verilecek.  İşyeri, park alanı, sosyal tesis, kahvehane, depo, ATM alanı vb. nitelikteki 40 adet taşınmazın kiralanmasına ilişkin ihale, 16 Eylül 2021 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No: 2 Kat: 1 adresindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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