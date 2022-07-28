Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış ihalesi
KAMU HABERLERİ 28.07.2022, 21:13
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Darülaceze Başkanlığı mülkiyetindeki İstanbul ili, Kartal ilçesi, Orhantepe mahallesinde bulunan 973,94 metrekare arsa üzerindeki müstakil villa, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile satılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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