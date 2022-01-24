Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
Tüketim limitine ilişkin ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz
Tüketim limitine ilişkin ihtiyaç varsa...
Türkiye'de 67 bin 23 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 67 bin 23 kişinin...
DSÖ 2022'de Kovid-19'un acil durumunun bitmesini umuyor
DSÖ 2022'de Kovid-19'un acil durumunun...
İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul’da bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 3 meslek için 52 kamu işçisi alımı yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Anahtar Kelimeler:
Darphane Ve Damga Matbaası Genel MüdürlüğüİHALE İLANIlanIşçi AlımıAlım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.