Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 30 Kamu İşçisi alacak
KAMU HABERLERİ 30.08.2022, 18:34
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No: 55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No: 6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 3 meslek için 30 kamu işçisi alımı yapılacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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