Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı personel alacak

KAMU HABERLERİ 16.08.2022, 18:17
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde görev almak üzere, 3238 sayılı Kanun uyarınca 97 Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam edilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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