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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından İletişim Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından İletişim Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 İletişim Uzman Yardımcısı istihdam edecek.  Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet edilecek. Sınav başvurusu, 9-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden yapılabilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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