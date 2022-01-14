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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim uzman yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim uzman yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Sınav başvurusu 24 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden yapılacak. Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecek. Sınav başvuru ücreti 250 TL’dir. Sınav ön eleme yazılı sınavı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı sınavı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamada yapılacak. Ayrntılar için TIKLAYINIZ

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